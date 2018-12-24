موعد قرعة دور ال32 مكرر لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019

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سوف يكون عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم على موعد مع قرعة دور ال32 مكرر لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وذلك بعدما انتهت في يوم أمس الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 جميع مباريات دور ال32 لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة دور ال32 مكرر لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في يوم الجمعة المقبل الموافق 28 ديسمبر 2018، وذلك في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة قبل انطلاق مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م مباشرة.

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وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق الزمالك / فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي / فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

فريق الصفاقسي التونسي / فريق نهضة بركان المغربي.

فريق نصر حسين داي الجزائري / فريق فاسو ساليِتاس من بوركينا فاسو.

فريق نيو ستار الكاميروني / فريق أشانتي كوتوكو الغاني.

فريق سان بيدرو الإيفواري / فريق حسنية أغادير المغربي.

فريق رينجرز النيجيري / فريق موُكورا فيكتوري سبورتس الرواندي.

فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي / فريق زيسكو يونايتد الزامبي.

فريق الهلال السوداني / فريق القطن الكاميروني.

فريق جور ماهيا الكيني / فريق الملعب المالي من مالي.

فريق الأهلي بنغازي الليبي / فريق نكانا الزامبي.

فريق أوُتوهو الكونغولي / فريق جيما كينيما الإثيوبي.

فريق بانتو من بوتسوانا / فريق النصر الليبي.

فريق إتحاد طنجة المغربي / فريق أفريكان ستارز التنزاني.

فريق دياراف السنغالي / فريق فايبرز الأوغندي.

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