الأهلي يستجيب لجماهيره ويُبرم صفقة دفاعية من العيار الثقيل !

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر 2018 أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد استجاب أخيراً لرغبة جماهير القلعة الحمراء، وذلك من خلال التعاقد مع مدافع قوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في التعاقد بشكل رسمي مع المدافع المصري محمود مرعي قادماً من صفوف نادي وادي دجلة، وذلك بعدما أنهى عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي كافة تفاصيل الصفقة في مساء يوم أمس الأحد من خلال تواجده في مقر نادي وادي دجلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدافع محمود مرعي قد قام بالتوقيع في مساء يوم أمس الأحد على عقد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح من الطرفين يوم غداً الثلاثاء.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن عقد المدافع محمود مرعي مع النادي الأهلي سوف يمتد حتى عام 2023 أي لمدة 4 أعوام ونصف، علماً بأن قيمة الصفقة قد كلفت خزائن النادي الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه مصري فقط لا غير.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح حتى هذه اللحظة في التعاقد مع 4 صفقات مدوية للغاية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، حتى يكون فريق الأهلي قادراً على المنافسة على جميع الألقاب وخاصة لقب دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وشملت تعاقدات النادي الأهلي حتى الآن كلاً من الظهير الأيسر محمود وحيد قادماً من صفوف نادي مصر المقاصة، إضافة إلى صانع الألعاب محمد محمود قادماً من صفوف نادي وادي دجلة، وأيضاً الأنجولي جيرالدو دا كوستا قادماً من صفوف نادي بريميرو دي أغوستو الأنجولي، وأخيراً الفلسطيني محمود السلمي قادماً من مسابقة الدوري الفلسطيني.

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