قرار هام من سيد عبد الحفيظ بعد تأهل الأهلي إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا

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اتخذ الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر 2018 قراراً هاماً للغاية، وذلك بعدما نجح المارد الأحمر في ضمان تأهله بشكل رسمي إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

حيث قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ القيام بفرض حظر إعلامي على جميع لاعبي فريق الأهلي في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي، وذلك حتى يكون تركيز اللاعبين بشكل كامل على أرض الملعب في ظل التحديات الصعبة القادمة التي تنتظر فريق الأهلي على جميع المستويات.

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ويأتي ذلك القرار من طرف الكابتن سيد عبد الحفيظ في ظل كثرة المباريات التي سوف يخوضها فريق الأهلي في الأشهر القليلة القادمة انطلاقاً من مطلع شهر يناير المقبل 2019 وحتى نهاية الموسم الحالي أي في شهر مايو 2019، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد الأفريقي.

وينتظر فريق الأهلي العديد من المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى مبارياته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وأيضاً بقية مشواره في مسابقة كأس مصر، وأخيراً مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وكانت بعثة فريق الأهلي قد عادت في صباح اليوم الإثنين من دولة إثيوبيا بعد ضمان التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة في يوم أمس الأحد بهدف نظيف أمام فريق جيما كينيما الإثيوبي، على أن يعود فريق الأهلي إلى أجواء التدريبات الجماعية من جديد انطلاقاً من يوم غداً الثلاثاء على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة.

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