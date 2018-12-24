موعد مباريات ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم موعد مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م، وذلك بعدما قام الإتحاد العربي لكرة القدم بإجراء مراسم القرعة قبل أسبوع من الآن في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في شهر يناير 2019 إضافة إلى شهر فبراير الذي يليه مباشرة، على أن تُقام فعاليات قرعة الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في نهاية شهر فبراير 2019.

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وإليكم الآن النتائج أولاً التي أسفرت عنها قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:

فريق الرجاء البيضاوي المغربي / فريق النجم الساحلي التونسي.

فريق مولودية الجزائر الجزائري / فريق المريخ السوداني.

فريق الهلال السوداني / فريق الاتحاد السكندري.

فريق الوصل الإماراتي / فريق الأهلي السعودي.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:

فريق الرجاء البيضاوي / فريق النجم الساحلي، السبت 26 يناير 2019، ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط على أرض دولة المغرب، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب.

فريق مولودية الجزائر / فريق المريخ، الخميس 31 يناير 2019، ملعب 5 يوليو على أرض دولة الجزائر، الساعة السابعة مساءً بتوقيت الجزائر.

فريق الهلال / فريق الاتحاد السكندري، الجمعة 8 فبراير 2019، ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فريق الوصل / فريق الأهلي، السبت 16 فبراير 2019، ملعب زعبيل في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات إياب الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:

فريق النجم الساحلي / فريق الرجاء البيضاوي، الجمعة 8 فبراير 2019، الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت تونس.

فريق المريخ / فريق مولودية الجزائر، السبت 16 فبراير 2019، ملعب المريخ في مدينة أم درمان على أرض دولة السودان، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السودان.

فريق الاتحاد السكندري / فريق الهلال، الإثنين 18 فبراير 2019، ملعب الإسكندرية في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق الوصل، الإثنين 25 فبراير 2019، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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