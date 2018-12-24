مفاجأة..مدرب ليفربول يكشف عن السبب الحقيقي وراء انخفاض مستوى “محمد صلاح” في بداية الموسم

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كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر 2018 عن السبب الحقيقي وراء انخفاض مستوى النجم المصري محمد صلاح في بداية الموسم الحالي، وذلك سواء على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا.

فمن خلال تصريحات له اليوم الإثنين في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه القادمة مع ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن النجم المصري محمد صلاح لم يكن لائقاً على الإطلاق من الناحية البدنية في مطلع الموسم الحالي، مما كان سبباً رئيسياً في تراجع مستواه بشكل ملحوظ للغاية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الألماني يورغن كلوب إلى أن النجم المصري محمد صلاح لم يكن لائقاً بسبب تلك الإصابة التي كان قد تعرض لها في نهاية الموسم الماضي، وذلك تحديداً في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما شدد أيضاً المدرب الألماني يورغن كلوب في تصريحاته على أن الجميع داخل نادي ليفربول كان يثق كل الثقة في قدرة النجم المصري محمد صلاح على العودة إلى التألق من جديد في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي حدث في الأسابيع الماضية بشكل واضح بعدما تعافى بشكل كلي من الإصابة.

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