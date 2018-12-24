الأهلي يحسم صفقة جديدة مدوية..والإعلان الرسمي خلال ساعات !

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر 2018 أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح في حسم صفقة جديدة مدوية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك في إطار سعي مجلس الإدارة لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في التعاقد بشكل رسمي مع متوسط الميدان حمدي فتحي قادماً من صفوف نادي إنبي، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة من الطرفين في الساعات القليلة القادمة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي قد حصل على توقيع اللاعب حمدي فتحي اليوم الإثنين، على أن يمتد عقد اللاعب حمدي فتحي مع النادي الأهلي حتى صيف عام 2023 أي لمدة 4 مواسم ونصف.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن قيمة الصفقة ليست معلومة حتى هذه اللحظة، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى مبلغ 25 أو 30 مليون جنيه مصري، إضافة إلى إعارة النادي الأهلي لعنصرين إلى صفوف نادي إنبي لمدة موسم واحد فقط لا غير.

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