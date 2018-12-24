موعد مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

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يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم لمتابعة مجريات مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة أعياد الميلاد، والتي تشهد توقف معظم الدوريات الأوروبية على مستوى القارة الأوروبية بسبب العطلة الصيفية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي سوف تُقام جميعها في يوم واحد وهو يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 ديسمبر 2018.

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وبعد مرور أول 18 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، يبدو أن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سوف ينحصر بين فريقين فقط لا غير، وهما كلاً من فريق ليفربول صاحب الصدارة حالياً إضافة إلى فريق مانشستر سيتي الوصيف حالياً وحامل اللقب في الموسم الماضي.

ولا يفصل بين فريق ليفربول وبين مُلاحقه المباشر سوى 4 نقاط فقط لا غير، علماً بأن ذلك الفارق من الممكن ألا يُصبح متواجداً بعد 3 جولات فقط من الآن، وذلك نظراً إلى التحديات الصعبة التي سوف يجدها فريق ليفربول أمامه في تلك الفترة القصيرة والمضغوطة من عمر الموسم بسبب أعياد الميلاد.

حيث ينتظر فريق مباراة صعبة على أرضه ووسط جماهيره على ملعب أنفيلد رود، وذلك حينما يستقبل ضيفه فريق أرسنال ضمن مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يشهد الأسبوع الحادي والعشرين الموعد الكبير الذي يتمثل في مباراة الموسم بين فريق مانشستر سيتي وبين ضيفه فريق ليفربول على ملعب الاتحاد.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة التاسعة عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م:

فريق فولهام / فريق ولفرهامبتون، الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق بيرنلي / فريق إيفرتون، ملعب تيرف مور، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق نيوكاسل يونايتد، ملعب أنفيلد رود، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كريستال بالاس / فريق كارديف سيتي، ملعب سيلهرست بارك، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليستر سيتي / فريق مانشستر سيتي، ملعب كينغ باور، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق بورنموث، ملعب ويمبلي، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق هدرسفيلد تاون، ملعب أولد ترافورد، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برايتون أند هوف ألبيون / فريق أرسنال، الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق واتفورد / فريق تشيلسي، ملعب فيِكاردج رود، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ساوثهامبتون / فريق وست هام يونايتد، الخميس 27 ديسمبر 2018، ملعب سانت ماري، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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