موعد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم لأول مرة في التاريخ إقامة مباريات مسابقة الدوري الإيطالي في فترة أعياد الميلاد، وذلك في محاولة من طرف الإتحاد الإيطالي لكرة القدم لتطوير كرة القدم الإيطالية وتحديداً مسابقة الدوري الإيطالي مثلما هو حال مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، علماً بأن جميع مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة سوف تُقام في يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 ديسمبر 2018.

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ومثلما كان الحال في المواسم السبعة الماضية، يبدو أن فريق يوفنتوس سيد إيطاليا سوف يُحافظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، وخاصة في ظل فارق الإمكانيات الكبير بينه وبين بقية الأندية الإيطالية.

ويبقى الأمل الوحيد المتبقي في الموسم الحالي، هو فريق نابولي الذي يبتعد عن فريق يوفنتوس صاحب الصدارة بفارق 8 نقاط فقط حتى الآن، وهو فارق النقاط الذي يُبقيه في دائرة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بشرط أن لا يتعثر في الجولات القادمة.

ولعل ما يُعقد الأمور كثيراً على فريق نابولي، هو أن فريق يوفنتوس لا يتعثر على الإطلاق أمام جميع الأندية الإيطالية سواء الصغيرة منها أو حتى الكبيرة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق يوفنتوس لم يفقد سوى نقطتين فقط لا غير بعد مرور 18 جولة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م:

فريق فروزينوني / فريق ميلان، الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق فيورنتينا / فريق بارما، ملعب أرتيميو فرانكي، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق كالياري / فريق جنوى، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق بولونيا / فريق لاتسيو، ملعب ريناتو ديلارَا، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أتالانتا / فريق يوفنتوس، ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق سامبدوريا / فريق كييفو فيرونا، ملعب لويجي فيراريس، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق تورينو / فريق إمبولي، الملعب الأولمبي في مدينة تورينو، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روما / فريق ساسولو، ملعب الأولمبيكو، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبال / فريق أودينيزي، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق نابولي، ملعب جوزيبي مياتزا، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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