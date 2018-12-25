الأهلي يبدأ تحضيراته استعداداً لمباراة الداخلية في الدوري المصري

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر 2018 على ملعب مختار التتش بالمقر الرئيسي للنادي الأهلي في الجزيرة، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام نظيره فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد ضمن منذ يومين تأهله بشكل رسمي إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك على الرغم من خسارته خارج أرضه على يد مضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي بهدف وحيد مقابل لا شئ، ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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حيث استفاد المارد الأحمر من فوزه ذهاباً على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل لا شئ، علماً بأن قرعة دور المجموعات سوف تُقام في يوم الجمعة المقبل الموافق 28 ديسمبر 2018 في العاصمة المصرية القاهرة.

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