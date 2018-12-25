موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 26/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ونيوكاسل في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، سوف تكون مباراة ليفربول ونيوكاسل منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة ليفربول ونيوكاسل منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ونيوكاسل والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب سعياً منه لِلتتويج في نهاية المطاف بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن تلك الفترة المضغوطة بسبب كثرة المباريات، سوف تكون حاسمة للغاية في مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، علماً بأن فريق ليفربول يأمل في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989 / 1990.

وهو الأمر الذي يجعل الموسم الحالي في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق ليفربول، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الريدز لم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق بعدما خاض 18 مباراة حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يؤكد بدوره على أن فريق ليفربول عازماً وبقوة على العودة من جديد إلى منصة التتويج.

وعقب هذه المباراة مباشرة سوف يجد فريق ليفربول أمامه مواجهات من العيار الثقيل في ظرف أيام قليلة فقط، حيث يستضيف أولاً نظيره فريق أرسنال على ملعب أنفيلد رود، قبل أن يحل ضيفاً على حامل اللقب فريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

وبكل تأكيد سوف يُعزز فريق ليفربول من حظوظه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك في حالة نجاحه في تخطي عقبة كلاً من فريق أرسنال وخاصة عقبة حامل اللقب فريق مانشستر سيتي.

ويأمل فريق ليفربول أن ينجح في توسيع الفارق مع جميع الملاحقين له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل شهر فبراير من العام المقبل 2019، وخاصة وأن ذلك الشهر سوف يشهد انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولن تكون مهمة فريق ليفربول سهلة تماماً هذه المرة في الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا مثلما كان الحال في الموسم الماضي حينما واجه فريق بورتو البرتغالي، حيث يجد فريق ليفربول نفسه هذه المرة في صدام ناري مع العملاق الأوروبي فريق بايرن ميونخ الألماني.

ولكن وفي الوقت ذاته تُدرك بعض جماهير نادي ليفربول أن الإقصاء مبكراً من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، لن يكون أمراً سيئاً على الإطلاق وخاصة وأن ذلك سوف يجعل كامل تركيز الفريق منصباً على هدف واحد فقط لا غير، وهو الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق وضع فريق نيوكاسل يونايتد مثالياً للغاية قبل خوضه هذه المباراة الهامة خارج أرضه أمام مضيفه فريق ليفربول، وخاصة وأن فريق المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز يجد نفسه قريباً للغاية من منطقة الهبوط، مما يُحتم عليه بالتالي ضرورة خوض مباراة بدون أخطاء أمام فريق الريدز حتى يتمكن من حصد نقطة واحدة فقط على أقل تقدير.

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