مصادر صحفية تؤكد رغبة الزمالك في التعاقد مع نجم الترجي التونسي في يناير

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كشفت مصادر صحفية تونسية اليوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر 2018 عن وجود رغبة كبيرة لدى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك في التعاقد مع أحد نجوم نادي الترجي الرياضي التونسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر التونسي أيمن بن محمد لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي سعياً لتدعيم صفوف الفارس الأبيض قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يسعى بكل جهده في هذه الصفقة، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، وخاصة في ظل كثرة الإصابات التي عانى منها كلاً من الظهير الأيسر بهاء مجدي إضافة إلى الظهير الأيسر البديل أحمد فتوح منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس معجب بشدة بإمكانيات الظهير الأيسر التونسي أيمن بن محمد، وخاصة بعدما ساهم بشكل واضح في تتويج ناديه الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي 2018.

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