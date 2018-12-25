موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأربعاء 26/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة مضيفه فريق أتالانتا في يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا في مدينة بيرغامو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتَالانتا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وأتَالانتا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا

موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة مضيفه فريق أتالانتا في يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا في مدينة بيرغامو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأتَالانتا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، سوف تكون مباراة يوفنتوس وأتَالانتا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس وأتَالانتا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وأتَالانتا، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المرتقبة القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتالانتا في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو قبل نهاية الدور الأول بجولتين فقط لا غير من عمر الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً مدى أهمية حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة الصعبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتالانتا، وخاصة وأن ذلك سوف يُتيح له فرصة إنهاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بدون أي خسارة على الإطلاق.

وبكل تأكيد سوف يُساهم حسم فريق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي مبكراً في الموسم الحالي في نقل كامل تركيزه على هدف واحد فقط لا غير، وهو الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم الحالي، وخاصة وأن اللقب الغالي لم يدخل خزائن فريق يوفنتوس منذ عام 1996.

ويُدرك فريق يوفنتوس أن مهمته في الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي لن تكون سهلة على الإطلاق، بل ستكون معقدة للغاية من خلال الصدام الناري الذي سوف يجمع بينه وبين نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويبقى التعويل كاملاً من جانب فريق يوفنتوس في الموسم الحالي على لاعب واحد فقط لا غير من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي سبق له وأن فاز باللقب الغالي في 5 مناسبات سابقة طوال مسيرته الرياضية.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتالانتا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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