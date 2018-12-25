موعد مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي الأربعاء 26/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر ونابولي، يستعد فريق إنتر لملاقاة ضيفه فريق نابولي في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي إنتر وأيضاً عشاق نادي نابولي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنتر ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنتر ونابولي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنتر ونابولي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ونابولي

موعد مباراة إنتر ونابولي، يستعد فريق إنتر لملاقاة ضيفه فريق نابولي في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر ونابولي تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنتر ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إنتر ونابولي، سوف تكون مباراة إنتر ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنتر ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إنتر ونابولي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إنتر ونابولي، يدخل فريق إنتر غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق نابولي في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إشعال الصراع بشكل أكبر على المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ولا شك أن فريق إنتر يعلم جيداً أن هذه المباراة سوف تكون في غاية الأهمية له، وخاصة بعد التعثرات الماضية له سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري، وتحديداً كارثة إقصائه بشكل مبكر منذ دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي جعل موسم فريق إنتر مأساوياً للغاية حتى هذه اللحظة، وذلك على الرغم من أن فريق إنتر سوف تكون لديه حظوظ كبيرة للغاية في التتويج بلقب الدوري الأوروبي في ظل سهولة المنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي نوعاً ما بعكس ما هو عليه الحال في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان سكريِنيار / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / ماتيو بوليتانو / بورخا فاليو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق نابولي في الوضعية ذاتها تقريباً، وإن كان فريق نابولي قد تم إقصائه من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل مشرف للغاية بعكس فريق إنتر، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق نابولي لم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق سوى في المباراة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وبكل تأكيد لا تزال حظوظ فريق نابولي قائمة وبقوة في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، وخاصة وأن الفارق بينه وبين فرق يوفنتوس صاحب الصدارة لم يتخطى حاجز الثمانية نقاط، مما يجعل آمال فريق نابولي كبيرة للغاية في المنافسة حتى الجولات الأخيرة من عمر الموسم الحالي.

ومثل فريق إنتر يمتلك فريق نابولي أيضاً حظوظاً أكبر في المنافسة بقوة على لقب الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وخاصة في ظل تواجد مدرب مخضرم معه مثل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / فوزي غولام.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

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