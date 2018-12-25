اتحاد الكرة يحسم الجدل بخصوص طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

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حسم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر 2018 كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أكد وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقر أخيراً على هوية طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة الأهلي وبيراميدز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار وجيه أحمد إلى أن طاقم التحكيم لن يكون مصرياً أو حتى عربياً، مشدداً في الوقت ذاته على أن طاقم التحكيم الذي سوف يُدير المباراة سوف يكون أجنبياً تجنباً لحدوث أي نوع من أنواع المشاكل في المباراة من الطرفين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز في مطلع العام المقبل 2019، وذلك تحديداً في يوم 4 يناير 2019 في واحدة من المباريات المؤجلة ضمن مباريات الدور الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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