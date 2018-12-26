مانشستر سيتي في مهمة صعبة اليوم أمام ليستر سيتي..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

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يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فريق ليستر سيتي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب كينغ باور في مدينة ليستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليستر سيتي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

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