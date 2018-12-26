تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام أتَالانتا بالدوري الإيطالي

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يشهد ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا في مدينة بيرغامو على أرض دولة إيطاليا اليوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أتالانتا ضيفه فريق يوفنتوس، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأتَالانتا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وأتَالانتا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتالانتا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / مهدي بن عطية / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / إيمري تشان.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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