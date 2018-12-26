محمد النني يقود تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

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يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وبرايِتون أند هوف ألبيون تحديداً في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وبرايِتون أند هوف ألبيون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسِنال وبرايِتون أند هوف ألبيون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / محمد النني / لوكاس توُريرا.

خط الهجوم: مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

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