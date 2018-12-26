تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إنتر ونابولي في مباراة اليوم بالدوري الإيطالي

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يشهد ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إنتر ضيفه فريق نابولي، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة إنتر ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان سكريِنيار / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / ماتيو بوليتانو / بورخا فاليرو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إنتر:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / فوزي غولام.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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