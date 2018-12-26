تشيلسي في مهمة صعبة اليوم أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي..تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع

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يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وواتفورد تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وواتفورد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق واتفورد:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

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