ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 26/12/2018

Advertisements

ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، حقق فريق ليفربول فوزاً سهلاً للغاية على حساب ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الصربي ديان لوفرين في الدقيقة الحادية عشر، إضافة إلى المصري محمد صلاح في الدقيقة السابعة والأربعين من ركلة جزاء، إضافة إلى السويسري شيردان شاكيري في الدقيقة التاسعة والسبعين، وأخيراً البرازيلي فابينيو في الدقيقة الخامسة والثمانين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، فيما استقر رصيد فريق نيوكاسل يونايتد عند 17 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / شيردان شاكيري.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر المباراة حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق ليفربول الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، مما يجعله مطالباً بضرورة حصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة تزعم جدول الترتيب بفارق مريح عن أقرب الملاحقين له.

وفي الدقيقة الحادية عشر نجح فريق ليفربول في افتتاح التسجيل، وذلك حينما سجل له المدافع الصربي ديان لوفرين الهدف الأول عقب إِستغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق نيوكاسل يونايتد وسط فرحة كبيرة من جانب جماهير الريدز في مدرجات ملعب أنفيلد رود.

ومع مرور الدقائق بدأ فريق نيوكاسل يونايتد هو أيضاً يبحث عن تسجيل الأهداف، وخاصة في ظل رغبته في الظفر بنقطة وحيدة فقط على أقل تقدير في نهاية المطاف، وهي النقطة التي قد تُفيده في صراعه من أجل تفادي الهبوط إلى دوري البطولة الإنجليزية في نهاية الموسم الحالي.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين، كاد فريق ليفربول ينجح في تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما نفذ النجم السويسري شيردان شاكيري ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس مرمى فريق نيوكاسل يونايتد أبعدها بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة للغاية إلى الخارج.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق نيوكاسل يونايتد أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف من أجل الظفر بنقطة واحدة فقط لا غير.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين سنحت أمام فريق ليفربول فرصة مثالية للغاية من أجل تحقيق مبتغاه، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها النجم المصري محمد صلاح بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة فريقه وسط حالة من الاحباط نوعاً ما من طرف لاعبي فريق نيوكاسل يونايتد.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما من أجل مواصلة الاستحواذ على الكرة، وذلك من خلال إشراك البرازيلي فابينيو بدلاً من الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وبعدها بسبعة دقائق فقط لا غير واصل المدرب الألماني يورغن كلوب إجراء التعديلات على تشكيلة فريقه ليفربول، وهذه المرة من أجل تنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك الإنجليزي دانييل ستوريدج بدلاً من البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، قضى فريق ليفربول نهائياً على جميع آمال فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة، وذلك حينما سجل له السويسري شيردان شاكيري الهدف الثالث وسط فرحة عارمة من طرف أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين اختتم فريق ليفربول مهرجان أهدافه في المباراة، وذلك حينما سجل له البديل البرازيلي فابينيو الهدف الرابع وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي فريق نيوكاسل يونايتد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

إقرأ أيضاً: اتحاد الكرة يحسم الجدل بخصوص طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز