ملخص مباراة أرسِنال وبرايتون الأربعاء 26/12/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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ملخص مباراة أرسِنال وبرايتون، سقط فريق أرسنال في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب أميكس على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أرسنال في المباراة الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة السابعة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق برايتون أند هوف ألبيون في المباراة الهولندي يورغن لوكاديا في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق أرسنال رصيده إلى 38 نقطة، فيما رفع فريق برايتون أند هوف ألبيون رصيده إلى 22 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / سوكراتيس / لوران كوسيلني / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / جويندوزي / لوكاس توُريرا.

خط الهجوم: مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ملخص مباراة أرسِنال وبرايتون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة أرسِنال وبرايتون، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق أرسنال أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب في إطار سعيه لتسجيل الأهداف في وقت مبكر، وفي مقابل ذلك تراجع فريق برايتون أند هوف ألبيون بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الرابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق أرسنال في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ كرة ساقطة بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون أبعدها ببراعة كبيرة للغاية إلى الخارج منقذاً مرماه من أولى الأهداف.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير أسفر ضغط فريق أرسنال الهائل عن نجاحه في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر النجم بيير إيميريك أوباميانغ وسط حالة من الصدمة من طرف أصحاب الأرض نظراً للوقت المبكر الذي تم إحراز الهدف فيه.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هي السيطرة المطلقة لفريق أرسنال على مجريات المباراة، وأيضاً في ظل إكتفاء فريق برايتون أند هوف ألبيون بالبقاء في مناطقه الخلفية فقط دون أن يُجازف على الإطلاق خوفاً من إستقبال المزيد من الأهداف في شباكه.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق أرسنال كاد أن يُضيف ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد النجم بيير إيميريك أوباميانغ كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الأسترالي مات راين تصدى لها بنجاح وأبقى على آمال فريقه في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثلاثين، جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق برايتون أند هوف ألبيون في المباراة، وذلك حينما سجل له الهولندي يورغن لوكاديا هدف التعادل عقب إِستغلاله خطأ مشترك في النواحي الدفاعية من جانب فريق أرسنال.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة أرسِنال وبرايتون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة أرسِنال وبرايتون، في شوط المباراة الثاني دخل فريق أرسنال عازماً على التقدم من جديد في النتيجة بأي وسيلة ممكنة سعياً للظفر بالنقاط الثلاث في نهاية المطاف، وفي مقابل ذلك حاول فريق برايتون أند هوف ألبيون أن يُحافظ على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة مع محاولة خطف هدف الانتصار في نهاية المطاف.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك النيجيري أليكس إيوبي بدلاً من النجم الألماني مسعود أوزيل الذي كان خارج نطاق الخدمة تماماً في الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثانية والستين أجرى المدرب الإسباني أوناي إيمري تعديلاً غريباً على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك النجم الويلزي أرون رامسي متوسط الميدان بدلاً من النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت المهاجم الصريح للفريق اللندني.

وفي الدقيقة السبعين دفع المدرب الإسباني أوناي إيمري بآخر أوراقه في المباراة بحثاً عن هدف الانتصار في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك الإنجليزي الشاب نايلز بدلاً من المدافع الفرنسي لوران كوسيلني.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق ليحصد كلاً منهما نقطة وحيدة فقط لا غير في نهاية المطاف.

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