ملخص مباراة إنتر ونابولي الأربعاء 26/12/2018 في الدوري الإيطالي

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ملخص مباراة إنتر ونابولي، حقق فريق إنتر فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق نابولي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق إنتر الوحيد في المباراة الأرجنتيني مارتينيز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق إنتر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث في الترتيب، فيما استقر رصيد فريق نابولي عند 41 نقطة في المركز الثاني في الترتيب.

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وجاءت تشكيلة فريق إنتر الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دامبروزيو / ميلان سكريِنيار / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / بورخا فاليرو / ماتيو بوليتانو / جواو ماريو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق نابولي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: آلان / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: زيلينسكي / فابيان رويز / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني / أركاديوُش ميليك.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ملخص مباراة إنتر ونابولي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنتر ونابولي، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الأولى في عمر اللقاء كاد فريق إنتر يُفاجئ ضيفه بهدف مبكر للغاية، وذلك حينما سدد القائد الأرجنتيني ماورو إيكاردي كرة مخادعة من منتصف الملعب، ولكن حارس المرمى أليكس ميريت تصدى لها بأعجوبة كبيرة وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق نابولي في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة السادسة عشر حينما سدد النجم الإيطالي لورينزو إنسيني كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى سمير هاندانوفيتش تصدى للكرة بنجاح وأبقى على نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرين تلقى فريق نابولي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض قائده السلوفاكي ماريك هامسيك إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب ماكسيموفيتش بدلاً منه.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين نجح فريق إنتر في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، والذي جاء عبر النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش وسط غفلة من جانب خط دفاع فريق نابولي، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل والذي تم التأكد منه أيضاً بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف بين الطرفين.

ملخص مباراة إنتر ونابولي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنتر ونابولي، في شوط المباراة الثاني دخل كل عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الثلاث من هذه المباراة من أجل مواصلة مطاردة فريق يوفنتوس صاحب الصدارة المتعثر في هذه الجولة.

وفي الدقيقة السادسة والستين كاد فريق نابولي ينجح في تحقيق الهدف المنشود، وذلك حينما سدد الإسباني خوسيه ماريا كاليخون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى سمير هاندانوفيتش تصدى لها بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة السبعين حاول الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لخطف هدف الانتصار في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك النجم البلجيكي دريس ميرتينز بدلاً من المهاجم البولندي أركاديوش ميليك.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير حاول الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر أن يقوم بدوره بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لخطف هدف الانتصار أيضاً مثله مثل ضيفه، وذلك من خلال إشراك السنغالي كيتا بالدي بدلاً من النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش.

وفي الدقيقة الثامنة والسبعين دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بآخر أوراقه في المباراة، وذلك من خلال إشراك الظهير الأيسر الجزائري فوزي غولام بدلاً من الظهير الأيسر البرتغالي ماريو روي سعياً لتنشيط الجبهة اليسرى من الناحية الهجومية.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير تلقى فريق نابولي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما قام الحكم بطرد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي وسط اعتراضات كثيرة من جانب لاعبي فريق نابولي، ليُكمل فريق نابولي ما تبقى من دقائق المباراة بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وفي الدقيقة الرابعة والثمانين كاد فريق إنتر ينجح في خطف هدف الانتصار مثلما أراد، وذلك حينما سدد النجم ماورو إيكاردي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى أليكس ميريت تصدى لها ببراعة منقذاً مرماه من أولى الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق إنتر في تسجيل هدفه الأول والوحيد في المباراة، والذي جاء عبر البديل مارتينيز وسط غفلة من خط دفاع فريق نابولي، لتذهب المباراة بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة فريق إنتر بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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