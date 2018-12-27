مصادر صحفية تؤكد اقتراب عودة رمضان صبحي للأهلي في يناير

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 عن اقتراب عودة المصري رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي حالياً إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح أخيراً في التوصل إلى إتفاق نهائي مع إدارة نادي هدرسفيلد تاون، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب المصري رمضان صبحي في الميركاتو الشتوي الحالي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الإتفاق النهائي بين الطرفين قد تمثل في عودة اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة فقط لا غير، وذلك تحديداً لمدة موسم ونصف على أن يحصل نادي هدرسفيلد تاون على مبلغ مليون و500 ألف جنيه إسترليني من النادي الأهلي.

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