محمود وحيد يكشف عن هدفه الرئيسي بعد تعاقده رسمياً مع الأهلي

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كشف الظهير الأيسر المصري محمود وحيد المنضم حديثاً إلى صفوف النادي الأهلي قادماً من صفوف نادي مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية اليوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 عن هدفه الرئيسي مع النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد الظهير الأيسر محمود وحيد أن هدفه الرئيسي مع النادي الأهلي في الفترة القادمة، هو أن يحجز مقعده بصفة أساسية في تشكيلة فريق الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الظهير الأيسر محمود وحيد إلى أنه يعلم جيداً أن المنافسة داخل النادي الأهلي سوف تكون صعبة للغاية في ظل امتلاك الفريق العديد من العناصر المميزة في كل المراكز على أرض الملعب.

كما شدد أيضاً الظهير الأيسر محمود وحيد على أنه سوف يُحاول قدر الإمكان أن يُسعد جماهير القلعة الحمراء، وخاصة في ظل الثقة الكبيرة من طرف الجماهير في إمكانياته الفنية مما يُحتم على اللاعب ضرورة الظهور بمستوى مميز مع المارد الأحمر سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو خاصة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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