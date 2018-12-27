موعد مباريات الجولة الخامسة عشر في الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين أو مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الخامسة عشر في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، علماً بأن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين تُنقل بشكل حصري عبر شبكة قنوات KSA Sports السعودية بشكل مجاني، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

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ولا يزال الصراع مشتعلاً بقوة على صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بين كلاً من فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي وبين غريمه التقليدي فريق النصر الذي يُحاول التربع على عرش كرة القدم السعودية في الموسم الحالي.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الخامسة عشر في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م:

فريق الباطن / فريق القادسية، الخميس 27 ديسمبر 2018، الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الفيصلي / فريق الفيحاء، الخميس 27 ديسمبر 2018، الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الفتح / فريق النصر، الجمعة 28 ديسمبر 2018، الساعة 14:10 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق الحزم / فريق الشباب، الجمعة 28 ديسمبر 2018، الساعة 14:20 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق الوحدة / فريق الأهلي، الجمعة 28 ديسمبر 2018، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق الاتحاد، السبت 29 ديسمبر 2018، الساعة 16:35 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أُحد / فريق الرائد، الأحد 30 ديسمبر 2018، الساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق التعاون / فريق الهلال، الأحد 30 ديسمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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