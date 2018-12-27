بعد اتهامه بالتمثيل أمام نيوكاسل يونايتد..تعرف على الرد الرسمي للإِتحاد الإنجليزي

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تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى انتقادات كثيرة في الوسط الرياضي الإنجليزي منذ يوم أمس الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018، وذلك بسبب اتهامه بالتحايل على حكم مباراة يوم أمس أمام فريق نيوكاسل يونايتد من أجل الحصول على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني من المباراة.

وبناءً على ذلك جاء الرد بشكل رسمي اليوم من طرف الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد العديد من الطلبات بضرورة توقيع عقوبة تأديبية على النجم المصري محمد صلاح بسبب التحايل على الحكم من أجل الحصول على ركلة جزاء.

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وبدورها قامت لجنة الإنضباط بالإِتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتبرئة النجم المصري محمد صلاح من أي عقوبة تأديبية، وخاصة وأن جميع أعضاء اللجنة قد اتفقوا على أن النجم المصري محمد صلاح لم يُمثل على الإطلاق أو يتحايل على الحكم من أجل الحصول على ركلة جزاء بعدما أسقطه لاعب فريق نيوكاسل يونايتد داخل منطقة الجزاء.

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