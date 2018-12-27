موعد مباريات الجولة العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم بفارغ الصبر انطلاقة مباريات الأسبوع ال20 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في المرحلة الأولى من الدور الثاني من عمر الموسم الحالي الذي يبدو في غاية الإثارة بعكس ما كان عليه الحال طوال السنوات الماضية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة العشرين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، علماً بأن جميع مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز تُنقل بشكل حصري عبر شبكة قنوات Bein Sports القطرية التي تمتلك كافة حقوق المسابقات الرياضية من كافة أنحاء العالم.

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ويبدو فريق ليفربول عازماً في الموسم الحالي على إعادة كتابة التاريخ من جديد، وذلك من خلال محاولة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، والتي سوف تكون المرة الأولى له منذ موسم 1989 / 1990، حيث يتربع فريق ليفربول في الوقت الحالي على عرش صدارة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن وفي الوقت ذاته لن تكون مهمة فريق ليفربول سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل المطاردة المستمرة سواء من جانب فريق توتنهام هوتسبير صاحب مركز الوصافة، أو حتى من جانب فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي وأيضاً من جانب فريق تشيلسي القادم بقوة من جديد.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة العشرين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م:

فريق برايتون أند هوف ألبيون / فريق إيفرتون، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب أميِكس، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فولهام / فريق هدرسفيلد تاون، السبت 29 ديسمبر 2018، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليستر سيتي / فريق كارديف سيتي، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب كينغ باور، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق ولفرهامبتون، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب ويمبلي، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق واتفورد / فريق نيوكاسل يونايتد، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب فيِكاردج رود، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق أرسنال، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب أنفيلد رود، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كريستال بالاس / فريق تشيلسي، الأحد 30 ديسمبر 2018، ملعب سيلهرست بارك، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق بيرنلي / فريق وست هام يونايتد، الأحد 30 ديسمبر 2018، ملعب تيرف مور، الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق ساوثهامبتون / فريق مانشستر سيتي، الأحد 30 ديسمبر 2018، ملعب سانت ماري، الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق بورنموث، الأحد 30 ديسمبر 2018، ملعب أولد ترافورد، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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