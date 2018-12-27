موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري الجمعة 28/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وبتروجيت في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، سوف تكون مباراة الزمالك وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك وبتروجيت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك وبتروجيت والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن أي نقطة سوف يفقدها انطلاقاً من الدور الثاني من الموسم الحالي، سوف تُقلص كثيراً من حظوظه في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في نهاية المطاف في نهاية الموسم الحالي.

ويُدرك فريق الزمالك أن مهمته سوف تكون أصعب بكثير في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي بعكس ما كان عليه الحال في الدور الأول، وخاصة وأن الفارس الأبيض سوف يُعاني من ضغط المباريات بشكل لا مثيل له، وذلك بسبب مشاركته في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وكان فريق الزمالك قد نجح في ضمان مقعده في دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك عقب تخطيه عقبة فريق القطن التشادي المغمور بعدما فاز عليه ذهاباً بنتيجة كاسحة انتهت على وقع سبعة أهداف مقابل لا شئ.

ولكن الأزمة نوعاً ما كانت في مباراة الإياب على أرض دولة تشاد، وذلك حينما تعرض فريق الزمالك إلى الخسارة بهدفين مقابل لا شئ، ويبقى العذر الوحيد له في تلك المباراة أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد أراح جميع العناصر الأساسية من أجل إعطاء الفرصة لكل العناصر التي جلست على مقاعد البدلاء منذ مطلع الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير القلعة البيضاء تأمل الآن في عودة فريقهُا من جديد إلى المسار الصحيح، وخاصة وأن فقدان أي نقطة سوف يجعل الغريم التقليدي فريق الأهلي يقترب أكثر من صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بتروجيت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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