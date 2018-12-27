موعد مباريات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإيطالي 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الأسبوع التاسع عشر في مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، والتي سوف تكون آخر مباريات مرحلة الذهاب أو الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة التاسعة عشر في مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، علماً بأن جميع مباريات مسابقة الدوري الإيطالي تُنقل بشكل حصري عبر شبكة قنوات Bein Sports القطرية التي تمتلك كافة حقوق المسابقات الرياضية من كافة أنحاء العالم بأكمله.

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ويبدو فريق يوفنتوس عازماً وبقوة على الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق يوفنتوس يتربع منذ مطلع الموسم الحالي على عرش صدارة مسابقة الدوري الإيطالي، علماً بأن الفارق قد وصل بينه وبين أقرب مُلاحقيه حتى الآن إلى 9 نقاط.

ولكن وفي الوقت ذاته لا تزال الإثارة حاضرة نوعاً ما في مسابقة الدوري الإيطالي، وخاصة وأن فريق نابولي صاحب المركز الثاني لم يفقد الأمل بعد في إمكانية التتويج بلقب الدوري الإيطالي قبل 20 مباراة كاملة من نهاية المسابقة، أما الصراع الأكبر سوف يكون من أجل الظفر بالمركز الثالث إضافة إلى المركز الرابع من أجل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة التاسعة عشر في مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م:

فريق يوفنتوس / سامبدوريا، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب أليانز، الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق كييفو فيرونا / فريق فروزينوني، السبت 29 ديسمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق إمبولي / فريق إنتر، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب كارلو كاستيلاني، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق جنوى / فريق فيورنتينا، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب لويجي فيراريس، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق لاتسيو / فريق تورينو، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب الأولمبيكو، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق بارما / فريق روما، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب تارديني، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق ساسولو / فريق أتالانتا، السبت 29 ديسمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أودينيزي / فريق كالياري، السبت 29 ديسمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق نابولي / فريق بولونيا، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب سان باولو، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق سبال، السبت 29 ديسمبر 2018، ملعب سان سيرو، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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