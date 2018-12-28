تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام بتروجيت بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق بتروجيت، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وبتروجيت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بتروجيت:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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