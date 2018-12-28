مواجهات صعبة تنتظر ثلاثي الكرة المصرية في قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

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يشهد مقر الإِتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 إقامة مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م إضافة إلى مراسم قرعة دور ال32 مكرر لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى مراسم قرعة دور ال32 مكرر لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون مراسم القرعة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المجانية.

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ويُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م كلاً من فريق الأهلي وصيف آخر نسختين من عمر المسابقة إضافة إلى فريق الإسماعيلي، أما مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م يُشارك فيها فريق الزمالك.

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