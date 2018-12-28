أخبار سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الداخلية في الدوري المصري

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تلقت جماهير القلعة الحمراء اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل المباراة المقبلة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبين مضيفه فريق الداخلية في واحدة من المباريات المؤجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الجمعة أن كلاً من الثنائي أيمن أشرف إضافة إلى كريم نيدفيد بات جاهزاً من أجل المشاركة من جديد في المباريات مع المارد الأحمر في الفترة القادمة.

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كما شدد الدكتور خالد محمود أيضاً على أن كلاً من الثنائي أيمن أشرف إضافة إلى كريم نيدفيد قد تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كانت قد لحقت بهما في الآونة الأخيرة، علماً بأن كلاً من الثنائي من المحتمل أن يُشارك بصفة أساسية في المباراة القادمة أمام نظيره فريق الداخلية من أجل إراحة بعض العناصر الأخرى التي تعرضت إلى الإجهاد في الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات.

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