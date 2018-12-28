موعد مباراة ليفربول وأرسنال بمشاركة “محمد صلاح” السبت 29/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وأرسِنال، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق أرسنال في مساء يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ليفربول وأرسنال وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وأرسنال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وأرسنال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وأرسنال في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

موعد مباراة ليفربول وأرسِنال، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق أرسنال في مساء يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وأرسنال، سوف تكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وأرسنال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وأرسِنال، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه فريق أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، وخاصة في ظل تعثر أبرز منافسيه وهو فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن فوزه في هذه المباراة على حساب ضيفه فريق أرسنال، سوف يجعله يقترب خطوة أخرى كبيرة للغاية من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، علماً بأن فريق الريدز سوف تنتظره في نهاية الأسبوع الحالي مباراة حسم اللقب حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

ولكن قبل ذلك يجب على فريق ليفربول أن يكون كامل تركيزه منصباً فقط على مباراته القادمة أمام ضيفه فريق أرسنال، وخاصة وأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق على ملعب الإمارات، علماً بأن تلك المباراة قد شهدت تفوقاً فنياً ملحوظاً للغاية من جانب فريق أرسنال الذي سيطر على مجريات اللعب طولاً وعرضاً.

ومن جانبه سوف يسعى النجم المصري محمد صلاح إلى مواصلة تألقه بشكل ملفت مع فريقه ليفربول مثلما كان الحال طوال شهر ديسمبر الحالي، علماً بأن النجم المصري محمد صلاح قد نجح من جديد في إِستعادة مستواه الذي قدمه في الموسم الماضي، مما سوف يُضيف بالتالي قوة إضافية لفريق ليفربول في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق أرسنال في وضعية غير مستقرة نوعاً ما قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق ليفربول، وعلى الرغم من ذلك إلا أن كامل تركيز فريق أرسنال يبدو موجهاً على هذه المباراة فقط لا غير.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال قد أراح أبرز نجومه في المباراة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون من أجل إراحتهُم لِموقعة أنفيلد رود، وهو الأمر الذي ساهم بدوره في فقدان فريق أرسنال نقطتين في غاية الأهمية بعد تعادله إيجابياً بهدف لمثله.

وهي بكل تأكيد النتيجة التي لم تكن في صالح فريق أرسنال في نهاية المطاف، وخاصة وأنها كانت السبب الرئيسي في تراجعه إلى المركز الخامس في الترتيب بعدما خطف منه جاره اللندني فريق تشيلسي المركز الرابع، وذلك في الصراع الشرس بين الفريقين من أجل خطف المركز الرابع في نهاية الموسم الحالي من أجل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / جويندوزي / لوكاس توُريرا / أرون رامسي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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