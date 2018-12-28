موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري السبت 29/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والداخلية، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الداخلية في مساء يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والداخلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والداخلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والداخلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

موعد مباراة الأهلي والداخلية، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الداخلية في مساء يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والداخلية تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والداخلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والداخلية، سوف تكون مباراة الأهلي والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والداخلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي والداخلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والداخلية، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الاقتراب أكثر من غريمه التقليدي فريق الزمالك الذي يتربع منذ مطلع الموسم الحالي على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن ما ساهم في صدارة غريمه التقليدي فريق الزمالك حتى هذه اللحظة، هي كثرة المباريات التي تم تأجيلها للمارد الأحمر في الدور الأول من عمر الموسم الحالي بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعكس فريق الزمالك الذي تم إقصائه بشكل مبكر من النسخة الماضية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ويُدرك فريق الأهلي أن فوزه الخامس على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، سوف يقفز به من المركز السابع في الترتيب إلى المركز الرابع بصفة مؤقتة، علماً بأن المارد الأحمر لا تزال لديه العديد من المباريات المؤجلة.

ولعل أبرز تلك المباريات المؤجلة لفريق الأهلي، هي التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق بيراميدز في مطلع شهر يناير 2019، إضافة إلى مباراته مع غريمه فريق الإسماعيلي وأيضاً مباراة كلاسيكو الكرة المصرية مع غريمه التقليدي فريق الزمالك.

وعلى إثر نتائج المارد الأحمر في نتائج هذه المباريات الكبيرة، سوف يتحدد بشكل كبير للغاية مدى قدرة فريق الأهلي على الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز من جديد في نهاية الموسم الحالي.

وبكل تأكيد سوف تكون فترة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي في غاية الصعوبة على فريق الأهلي، وذلك بسبب ضغط المباريات الكبير الذي سوف يُعاني منه سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري.

ويرجع ذلك إلى ضغط مباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2019، وذلك حتى تُقام المباراة النهائية من عمر المسابقة في شهر مايو 2019 وليس في شهر نوفمبر مثلما كان الحال طوال السنوات الماضية.

أما على الصعيد المحلي سوف يتم ضغط المباريات أيضاً سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة كأس مصر، وذلك حتى تنتهي جميع مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في شهر مايو 2019 أيضاً، وذلك في ظل التنظيم المرتقب لجمهورية مصر العربية لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2019، والذي سوف يتم الكشف عنه بشكل رسمي من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في مطلع شهر يناير 2019.

وتُعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بشكل خاص للغاية، وخاصة وأنها سوف تكون آخر مباراة له في منصب المدير الفني لفريق الأهلي، على أن يتسلم المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي منصب المدير الفني لفريق الأهلي بعد نهاية المباراة مباشرة أمام نظيره فريق الداخلية.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / ميدو جابر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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