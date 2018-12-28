الأهلي يُعلن رسمياً تفاصيل تعاقده مع لاعبه السابق رمضان صبحي

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كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 بشكل رسمي عن تفاصيل تعاقده، وذلك مع لاعبه السابق رمضان صبحي القادم من صفوف نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أكد النادي الأهلي اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي أن التعاقد مع اللاعب رمضان صبحي قادماً من صفوف نادي هدرسفيلد تاون في الميركاتو الشتوي الحالي، قد جاء على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط لا غير.

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كما أشار النادي الأهلي أيضاً إلى أن تمديد فترة الإعارة واردة في حالة موافقة كلاً من الطرفين على ذلك، علماً بأن قيمة إعارة اللاعب رمضان صبحي لمدة 6 أشهر فقط قد وصلت إلى مبلغ 800 ألف جنيه إسترليني.

وفي ختام بيانه الرسمي اليوم الجمعة، أكد النادي الأهلي أيضاً أن اللاعب رمضان صبحي سوف يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك حتى ينتظم مباشرة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي تمهيداً من أجل عودته للمشاركة من جديد في المباريات بعد غياب طويل للغاية بسبب تجربته الفاشلة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز سواء مع فريق هدرسفيلد تاون أو حتى مع فريقه السابق ستوك سيتي.

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