تعرف على نتائج قرعة دور ال32 مكرر لكأس الإتحاد الأفريقي 2019

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شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 إجراء مراسم قرعة دور ال32 مكرر لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019م، وذلك في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع الأندية المشاركة في دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم النتائج الكاملة لمراسم قرعة دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

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وإليكم الأن جميع الأندية المتأهلة إلى دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق الزمالك / فريق الرجاء البيضاوي المغربي / فريق الصفاقسي التونسي.

فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي / فريق كمبالا سيتي الأوغندي / فريق نهضة بركان المغربي.

فريق نصر حسين داي الجزائري / فريق فاسو ساليِتاس من بوركينا فاسو / فريق نيو ستارز الكاميروني.

فريق أشانتي كوتوكو الغاني / فريق سان بيدرو الإيفواري / فريق حسنية أغادير المغربي.

فريق رينجرز النيجيري / فريق موُكورا فيكتوري سبورتس الرواندي / فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي.

فريق زيسكو يونايتد الزامبي / فريق الهلال السوداني / فريق القطن الكاميروني.

فريق جور ماهيا الكيني / فريق الملعب المالي من مالي / فريق الأهلي بنغازي الليبي.

فريق نكانا الزامبي / فريق أوُتوهو الكونغولي / فريق جيما كينيما الإثيوبي.

فريق بانتو من بوتسوانا / فريق النصر الليبي / فريق إتحاد طنجة المغربي.

فريق أفريكان ستارز من ناميبيا / فريق دياراف السنغالي / فريق فايبرز الأوغندي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج الكاملة التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق جور ماهيا / فريق نيو ستارز.

فريق الأهليِ بنغازي / فريق نصر حسين داي.

فريق الهلال / فريق موُكورا فيكتوري سبورتس.

فريق نكانا / فريق سان بيدرو.

فريق القطن / فريق أشانتي كوتوكو.

فريق زيسكو يونايتد / فريق كايزر شيفز.

فريق الملعب المالي / فريق بيِترو أتلتيكو.

فريق الرجاء البيضاوي / فريق أفريكان ستارز.

فريق الزمالك / فريق إتحاد طنجة.

فريق الصفاقسي / فريق فايبرز.

فريق جيما كينيما / فريق حسنية أغادير.

فريق نهضة بركان / فريق دياراف.

فريق النصر ،/ فريق فاسو ساليِتاس.

فريق كمبالا سيتي / فريق أوُتوهو.

فريق بانتو / فريق رينجرز.

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