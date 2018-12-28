تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019

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شهد مساء اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 قيام الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم النتائج الكاملة لمراسم قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق الأهلي / فريق الإسماعيلي / فريق الترجي الرياضي التونسي.

فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي / فريق سيمبا التنزاني.

فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية / فريق شباب قسنطينة الجزائري / فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي.

فريق شبيبة الساورة الجزائري / فريق حوريا كوناكري الغيني / فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

فريق الإفريقي التونسي / فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية / فريق لوبي ستارز النيجيري / فريق أسيك ميموزا الإيفواري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج الكاملة التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

المجموعة الأولى: فريق لوبي ستارز / فريق الوداد البيضاوي / فريق أسيك ميموزا / فريق صن داونز.

المجموعة الثانية: فريق بلاتينيوم ستارز / فريق حوريا كوناكري / فريق الترجي الرياضي / فريق أورلاندو بايرتس.

المجموعة الثالثة: فريق مازيمبي / فريق الإفريقي / فريق شباب قسنطينة / فريق الإسماعيلي.

المجموعة الرابعة: فريق الأهلي / فريق سيمبا / فريق شبيبة الساورة / فريق فيتا كلوب.

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