الأهلي يكشف عن قائمته استعداداً لمباراته القادمة أمام الداخلية بالدوري المصري

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في مباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق الداخلية في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة في مساء يوم غداً السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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ولم تعرف قائمة فريق الأهلي تواجد العديد من العناصر الأساسية بسبب الإصابات أو إما لأسباب فنية، حيث شملت قائمة الغيابات للمارد الأحمر في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / محمد نجيب / صبري رحيل / ساليف كوليبالي.

خط الوسط: حسام عاشور / أكرم توفيق / أحمد حمدي / وليد سليمان.

خط الهجوم: صلاح محسن.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق الداخلية، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد علاء / أيمن أشرف / أحمد فتحي / علي معلول / باسم علي.

خط الوسط: كريم نيدفيد / هشام محمد / إسلام محارب / أحمد حمودي / مؤمن زكريا / ميدو جابر / محمد شريف / عمرو السولية / ناصر ماهر / أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

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