قبل مباراة ليفربول وأرسنال..أوناي إيمري يُفجر مفاجأة مدوية بخصوص “محمد صلاح”

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قام الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال الإنجليزي بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 بخصوص النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل المباراة التي سوف تجمع بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق أرسنال في مساء يوم غداً السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة وتحديداً لإحدى الصحف الإنجليزية، أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري أن ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي كان يُفكر جدياً في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح حينما كان لا يزال لاعباً في صفوف نادي روما الإيطالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى أنه شكك حينها في قدرة النجم المصري محمد صلاح على التأقلم مع فريق كبير من حجم فريق باريس سان جيرمان، وخاصة بعد تجربته الفاشلة سابقاً مع فريق تشيلسي الإنجليزي، مما جعل إدارة نادي باريس سان جيرمان تصرف النظر عن هذه الصفقة.

كما شدد أيضاً المدرب الإسباني أوناي إيمري في تصريحاته على أن النجم المصري محمد صلاح بات في الوقت الحالي ضمن أفضل اللاعبين على مستوى العالم بأكمله، وذلك تحديداً منذ أن تعاقد معه نادي ليفربول في صيف العام الماضي 2017.

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