أول رد فعل من الأهلي تعقيباً على مجموعته في دوري أبطال أفريقيا 2019

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قام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018 على قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، والتي تم إقامتها في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء اليوم الجمعة وتحديداً عبر قناة “بي إن سبورتس الإخبارية”، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن المجموعة التي وقع فيها فريق الأهلي تُعتبر مجموعة متوازنة للغاية وليست سهلة مثلما يتوقع الجميع.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية سوف يكون أصعب خصم لفريق الأهلي في المجموعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن تركيز فريق الأهلي سوف يكون أكبر بكثير مما كان عليه الحال في آخر نسختين من عمر المسابقة.

كما شدد أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته على أن فريق الأهلي سوف يخوض مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م على مراحل دون التفكير في الفوز باللقب مثلما كان الحال سابقاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أهم شئ في دور المجموعات هو تجميع النقاط من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وكانت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 قد أسفرت عن وقوع فريق الأهلي في المجموعة الرابعة، وذلك بجوار كلاً من فريق سيمبا التنزاني إضافة إلى فريق شبيبة الساورة الجزائري وأيضاً فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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