موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 29/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة ضيفه فريق سامبدوريا في يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسامبدوريا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وسامبدوريا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة ضيفه فريق سامبدوريا في يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وسامبدوريا تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، سوف تكون مباراة يوفنتوس وسامبدوريا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وسامبدوريا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وسامبدوريا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق سامبدوريا في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ويعلم فريق يوفنتوس جيداً أن الحظ قد خدمه في الجولة الماضية من عمر المسابقة، وذلك على الرغم من سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتالانتا، إلا أن فريق يوفنتوس قد حافظ على فارق النقاط التسعة بينه وبين أقرب الملاحقين له وهو فريق نابولي صاحب مركز الوصافة حتى الآن.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق يوفنتوس أن أي تعثر جديد في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي، سوف تجعل الفارق بينه وبين الملاحقين المباشرين له يتقلص بدون أدنى شك في ظل رغبة جميع الأندية الإيطالية في إسقاط فريق يوفنتوس من على عرش كرة القدم الإيطالية.

ومن جهة يرغب فريق يوفنتوس في حسم أمر لقب الدوري الإيطالي بشكل مبكر في الموسم الحالي وتحديداً قبل شهر فبراير 2019، وذلك حتى يكون كامل تركيز فريق السيدة العجوز منصباً بشكل كامل على المنافسة فقط على مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المؤكد في هذه المباراة أمام فريق سامبدوريا، أن الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس لن يقوم بإراحة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مثلما كان الحال في المباراة الماضية، علماً بأن الأسطورة كريستيانو رونالدو كان هو من أنقذ فريقه من الخسارة بعدما سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أمام فريق أتالانتا.

وقد كشف الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس عن قائمة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق سامبدوريا، حيث جاءت قائمة فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / مهدي بن عطية / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / إيمري تشان / سامي خضيرة / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق سامبدوريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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