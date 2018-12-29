تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الداخلية بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الداخلية ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والداخلية تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والداخلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الداخلية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / أحمد علاء / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / أحمد حمودي / ناصر ماهر / أحمد الشيخ / ميدو جابر / كريم نيدفيد / محمد شريف.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الداخلية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد حمودي / ناصر ماهر / أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: المصري محمد يوسف.

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