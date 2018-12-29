كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي

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يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس ضيفه فريق سامبدوريا، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وسامبدوريا تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وسامبدوريا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سامبدوريا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / مهدي بن عطية / أليكس ساندرو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / إيمري تشان.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / ماريو ماندزوكيتش / فيديريكو بيرنارديسكي / كين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سامبدوريا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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