ملخص مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 29/12/2018

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ملخص مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، حقق فريق يوفنتوس فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق سامبدوريا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية والدقيقة الخامسة والستين من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق سامبدوريا في المباراة الإيطالي فابيو كوالياريلا في الدقيقة الثالثة والثلاثين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 53 نقطة وحيداً في صدارة الترتيب دون أي شريك على الإطلاق، فيما استقر رصيد فريق سامبدوريا عند 29 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / إيمري تشان / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

ملخص مباراة يوفنتوس وسامبدوريا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة فريق يوفنتوس الذي يرغب في تعزيز موقعه في صدارة الترتيب قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر المسابقة.

وفي الدقيقة الثانية نجح فريق يوفنتوس في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الهدف الأول بعدما راوغ مدافع فريق سامبدوريا بسهولة كبيرة للغاية على حدود منطقة الجزاء ليضع فريقه في المقدمة وسط فرحة كبيرة من طرف أصحاب الأرض.

ومن بعد الهدف مباشرة هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هي السيطرة الكاملة لفريق يوفنتوس على مجريات اللعب بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف دون تعرض أي لاعب إلى الإرهاق أو حتى إلى الإصابات في ظل أهمية المرحلة القادمة التي تنتظر فريق السيدة العجوز على كافة المستويات.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين كاد فريق يوفنتوس يُضيف ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا كرة رائعة للغاية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس مرمى فريق سامبدوريا.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق سامبدوريا في المباراة فقد جاء قوياً للغاية، وذلك تحديداً في الدقيقة الثالثة والثلاثين حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء عقب إِستعانته بتقنية حكم الفيديو المساعد، ليتولى تنفيذها النجم الإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا بنجاح محرزاً هدف التعادل لمصلحة فريقه.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة يوفنتوس وسامبدوريا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، في شوط المباراة الثاني دخل فريق يوفنتوس عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة سعياً لحصد النقاط الثلاث في نهاية المطاف، وفي مقابل ذلك حاول فريق سامبدوريا الحفاظ على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة من أجل حصد نقطة وحيدة على أقل تقدير في النهاية.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد فريق سامبدوريا يُفاجئ أصحاب الأرض بثنائي الأهداف، وذلك حينما سدد اللاعب كابراري كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ماتيا بيرين أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين سنحت أمام فريق يوفنتوس فرصة خطيرة للغاية من أجل التقدم في النتيجة، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي بليز ماتويدي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق سامبدوريا أبعدها ببراعة كبيرة إلى الخارج مبقياً على نتيجة التعادل بين الفريقين.

وبعدها بسبعة دقائق فقط لا غير واصل فريق يوفنتوس حملاته الهجومية المكثفة بحثاً عن ثاني أهدافه في المباراة، وهذه المرة حينما سدد الأسطورة كريستيانو رونالدو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت أصحاب الأرض من التسجيل.

وفي الدقيقة الخامسة والستين سنحت أمام فريق يوفنتوس فرصة مثالية للغاية من أجل تحقيق مبتغاه، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء عقب إِستعانته بتقنية حكم الفيديو المساعد، ليتولى تنفيذها الأسطورة كريستيانو رونالدو بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة فريقه.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير حاول الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك من خلال إشراك الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي بدلاً من النجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين واصل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري الدفاع بِأسلحته الهجومية من أجل مواصلة الضغط على الضيوف، وذلك من خلال إشراك النجم البرازيلي دوغلاس كوستا بدلاً من النجم الفرنسي بليز ماتويدي متوسط الميدان.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها فجر فريق سامبدوريا مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل عبر البديل ريكاردو سابونارا عقب إِستغلاله خطأ فادح من حارس المرمى ماتيا بيرين وسط حالة من الصدمة من طرف أصحاب الأرض.

ولكن وبعدها بلحظات قليلة فقط لا غير ألغى الحكم الهدف مباشرة بداعي التسلل عقب الإستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، لتذهب بعد ذلك المباراة مباشرة إلى نهايتها على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد.

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