أول خطوة رسمية من الأهلي من أجل ضم نجم من الطراز الرفيع في الميركاتو الشتوي

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قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أخيراً بأول خطوة رسمية اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018، وذلك من أجل التعاقد مع نجم من الطراز الرفيع خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية سعياً لتدعيم صفوف فريق الأهلي قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

حيث أعلن النادي الأهلي اليوم السبت عبر موقعه الرسمي أنه قد تم إرسال أول عرض رسمي إلى مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، وذلك من أجل التعاقد مع النجم المصري حسين الشحات في الميركاتو الشتوي الحالي.

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ولم يكشف النادي الأهلي أيضاً عن القيمة المالية التي عرضها على مجلس إدارة نادي العين الإماراتي من أجل إتمام الصفقة بنجاح، مؤكداً في الوقت ذاته أن كافة التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة سوف يتم الكشف عنها حينما يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، لينفي بذلك كافة الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة حول قيمة الصفقة.

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