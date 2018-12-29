ملخص مباراة توتنهام وولفرهامبتون السبت 29/12/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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ملخص مباراة توتنهام وولفرهامبتون، تعرض فريق توتنهام هوتسبير إلى خسارة مدوية للغاية على يد ضيفه فريق ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ولفرهامبتون في المباراة كلاً من بولي في الدقيقة الثانية والسبعين، إضافة إلى المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة الثالثة والثمانين، وأيضاً البرتغالي هيلدر كوستا في الدقيقة السابعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الثانية والعشرين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ولفرهامبتون رصيده إلى 29 نقطة، فيما استقر رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند 45 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / توبي ألدرفايِرليد / بن ديفيس.

خط الوسط: هاري وينكس / كريستيان إريكسن / موسى سيسوكو / سون هيونغ مين / ديلي آلي.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ملخص مباراة توتنهام وولفرهامبتون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة توتنهام وولفرهامبتون، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق توتنهام هوتسبير أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق ولفرهامبتون بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الثالثة عشر سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة، وذلك حينما نفذ الظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبير ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نوعاً ما، ولكن حارس المرمى البرتغالي روي باتريسيو أمسك الكرة بسهولة كبيرة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقيقة التاسعة عشر سنحت فرصة أخرى أكثر خطورة لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير، وهذه المرة حينما سدد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن كرة رائعة للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى روي باتريسيو أبعدها بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق لم يحتمل فريق ولفرهامبتون الضغط المكثف من جانب أصحاب الأرض، وفي الدقيقة الثانية والعشرين نجح فريق توتنهام هوتسبير أخيراً في ترجمة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك بعدما سجل له النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الأول بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير اللندنية في مدرجات ملعب ويمبلي.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق توتنهام هوتسبير في النتيجة بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة توتنهام وولفرهامبتون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة توتنهام وولفرهامبتون، في شوط المباراة الثاني دخل فريق توتنهام هوتسبير عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق ولفرهامبتون أن يرفع نوعاً ما من إيقاع لعبه من أجل محاولة الظفر بنقطة وحيدة على أقل تقدير في نهاية المطاف.

ومع مرور الدقائق تراجع فريق توتنهام هوتسبير نوعاً ما إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو الاستحواذ الكامل من جانب لاعبي فريق ولفرهامبتون على الكرة بحثاً عن تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حاول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لحسم المهمة نهائياً، وذلك من خلال إشراك النجم البرازيلي لوكاس مورا بدلاً من النجم الإنجليزي ديلي آلي.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين حدث ما كان يخشاه عشاق نادي توتنهام هوتسبير، وذلك حينما تمكن فريق ولفرهامبتون من تسجيل هدف التعادل، والذي جاء عبر المدافع بولي الذي إِستغل غفلة واضحة من طرف لاعبي فريق توتنهام هوتسبير أثناء تنفيذ الركلة الركنية وسط حالة من الصدمة من طرف أصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والثمانين، تلقى فريق توتنهام هوتسبير ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما نجح فريق ولفرهامبتون في قلب الطاولة عليه من خلال تسجيله الهدف الثاني له في المباراة، والذي جاء عبر المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز ليُخيم الصمت الرهيب على مدرجات ملعب ويمبلي.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير قضى فريق ولفرهامبتون تماماً على جميع آمال فريق توتنهام هوتسبير في المباراة، وذلك بعدما نجح في تسجيل الهدف الثالث له في المباراة والذي جاء عبر البرتغالي هيلدر كوستا وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي فريق توتنهام هوتسبير.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مفاجئ للغاية لمصلحة فريق ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،

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