ملخص مباراة ليفربول وأرسنال بمشاركة “محمد صلاح” السبت 29/12/2018

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ملخص مباراة ليفربول وأرسنال، حسم فريق ليفربول لقاء القمة عقب فوزه العريض على حساب ضيفه فريق أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الرابعة عشر والدقيقة السادسة عشر والدقيقة الخامسة والستين من ركلة جزاء، إضافة إلى السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثانية والثلاثين، وأيضاً النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق أرسنال في المباراة فقد سجله الإنجليزي مايتلاند نايلز في الدقيقة الحادية عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 54 نقطة، فيما استقر رصيد فريق أرسنال عند 38 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو / جورجينيو فينالدوم / شيردان شاكيري.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس.

خط الوسط: مايتلاند نايلز / تشاكا / لوكاس توُريرا / سياد كولاسيناك / أرون رامسي / أليكس إِيوبي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ملخص مباراة ليفربول وأرسنال والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وأرسنال، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر القمة حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الثلاث بعد نهاية هذه المباراة، وخاصة فريق ليفربول الذي يرغب في مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب.

وفي الدقيقة العاشرة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق أرسنال في المباراة، وذلك حينما سدد النيجيري أليكس إيوبي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر أبعدها بنجاح إلى الخارج منقذاً مرماه من أولى الأهداف.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير تمكن فريق أرسنال من إفتتاح التسجيل، وذلك حينما سجل له الإنجليزي الشاب مايتلاند نايلز الهدف الأول عقب إِستغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق ليفربول وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير اللندنية في مدرجات ملعب أنفيلد رود.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ليفربول في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة عشر حينما إِستغل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو خطأ فادح من مدافعيِ فريق أرسنال لينجح على إثره في تسجيل هدف التعادل لمصلحة أصحاب الأرض.

ولم يكتفِ فريق ليفربول بذلك وحسب بل بحث عن قلب الطاولة على ضيفه بشكل سريع للغاية، وفي الدقيقة السادسة عشر نجح فريق ليفربول في مسعاه بعدما سجل له النجم روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني وسط حالة من الانهيار الغريب على خط دفاع فريق أرسنال.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين واصل فريق ليفربول إبداعه من الناحية الهجومية بشكل ملفت للغاية، وهذه المرة بعدما تمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريقه وسط دفاع هش للغاية من جانب فريق أرسنال.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سنحت أمام فريق ليفربول فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الرابع في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم المصري محمد صلاح بنجاح محرزاً الهدف الرابع لمصلحة فريقه، ليذهب بعد ذلك مباشرة إلى نهايته على وقع تقدم كاسح لمصلحة فريق الريدز.

ملخص مباراة ليفربول وأرسنال والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وأرسنال، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة في مكان، وفي مقابل ذلك حاول أن يعود في النتيجة نوعاً ما من خلال هدف أو هدفين على أقل تقدير في نهاية المطاف مع محاولة عدم إِستقبال أي هدف آخر في شباكه.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال أن يقوم بإصلاح الكوارث الدفاعية التي ظهرت على فريقه في الشوط الأول، وذلك من خلال إشراك المدافع الفرنسي لوران كوسيلني بدلاً من المدافع الألماني شكودران موستافي.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه نوعاً ما خوفاً من عودة فريق أرسنال، وذلك من خلال إشراك النجم الإنجليزي جوردان هندرسون بدلاً من النجم ساديو ماني.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير تواصل الانهيار من جانب فريق أرسنال، وذلك حينما احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لمصلحة فريق ليفربول، ليتولى تنفيذها هذه النجم روبيرتو فيرمينو بنجاح محرزاً الهدف الخامس لفريقه والثالث الشخصي له في المباراة وسط فرحة عارمة في مدرجات ملعب أنفيلد رود.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين واصل المدرب الإسباني أوناي إيمري إجراء التعديلات على تشكيلة فريقه، ولكن هذه المرة من الناحية الهجومية من خلال إشراك النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بدلاً من النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف واحد معززاً بالتالي من صدارته لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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