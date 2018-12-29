أخبار صادمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري

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تلقت جماهير القلعة الحمراء اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 أخباراً صادمة، وذلك قبل المباراة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يناير 2019 في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم السبت أن الإصابة قد عاودت من جديد الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي، مما سوف يجعله يغيب بالتالي عن صفوف المارد الأحمر في الفترة القادمة بالرغم من تعافيه من الإصابة منذ أيام قليلة فقط.

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وفي السياق ذاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن اللاعب المخضرم أحمد فتحي يُعاني من شد عضلي في العضلة الأمامية، على أن يخضع يوم غداً الأحد إلى الفحوصات الطبية اللازمة من أجل تحديد مدى حجم إصابته إضافة إلى معرفة مدة غيابه عن الملاعب.

وجاءت إصابة اللاعب أحمد فتحي في المباراة التي تعادل فيها فريقه الأهلي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مضيفه فريق الداخلية في مساء اليوم السبت، علماً بأن هذه المباراة هي أول مباراة يُشارك فيها اللاعب أحمد فتحي منذ إصابته التي كان قد تعرض لها في شهر نوفمبر الماضي من العام الحالي 2018.

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