تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

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يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه وجاره اللندني فريق كريستال بالاس اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2018 على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق كريستال بالاس:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

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