مانشستر سيتي في مهمة صعبة اليوم أمام ساوثهامبتون..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

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يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق ساوثهامبتون اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2018 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / إيميريك لابورت.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

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